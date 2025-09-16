Crystal développe une nouvelle plateforme au service des professionnels du patrimoine

(AOF) - Le groupe Crystal, spécialiste de la gestion de patrimoine en France avec 27 Mds€ d’encours, annonce le lancement de Murano, sa nouvelle plateforme de solutions d’investissement digitalisées alliant services et innovations pour les professionnels de la gestion de patrimoine indépendants. Murano est issue de l’intégration de Primonial Partenaires au sein du groupe.

La plateforme Murano bénéficie de l'ensemble des expertises du groupe Crystal. Elle met ainsi à la disposition des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) des solutions digitalisées performantes pour élaborer des propositions d'investissement personnalisées et offrir à leurs clients une expérience digitale fluide pour la réalisation, la signature et le suivi de leurs opérations.

L'intégration prochaine de l'outil d'adéquation entre le profil d'investisseur et la préconisation d'investissement, développé au sein du groupe Crystal, permettra à Murano de proposer des parcours digitaux complets et conformes aux exigences réglementaires.

Jean-Maximilien Vancayezeele, directeur général du groupe Crystal, déclare : " Le marché des CGPI connaît une croissance soutenue et constitue un axe stratégique majeur pour le groupe Crystal. Cette ambition de développement a conduit à l'acquisition des activités BtoB du groupe Primonial et à la création de Murano, notre nouvelle plateforme dédiée aux CGPI. Murano allie la connaissance approfondie de l'écosystème des professionnels du patrimoine, héritée de Primonial Partenaires, à l'expertise technologique et à la force d'innovation du groupe Crystal. Indépendante et adossée à un groupe solide. Nous sommes convaincus que Thibaut Peigney, qui vient de nous rejoindre, pilotera brillamment la stratégie ambitieuse du groupe en termes de développement de nos activités B2B."