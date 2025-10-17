Crystal acquiert Alpes Patrimoine Conseil

(AOF) - Crystal, acteur indépendant de la gestion de patrimoine en France avec 27 milliards d’euros d’encours conseillés, annonce l’intégration du cabinet Alpes Patrimoine Conseil au sein de son pôle de gestion privée Laplace. Après l’acquisition d’Artemis Consult en mars 2025, cette nouvelle opération permet au groupe de constituer un pôle de référence à Grenoble, représentant plus de 250 millions d'euros d’encours et un effectif combiné de 11 collaborateurs.

Fondé en 2000 par Valérie Dantic, Alpes Patrimoine Conseil accompagne 300 familles d'entrepreneurs, professions libérales et particuliers de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour 71 millions d'euros d'actifs supervisés.

Valérie Dantic rejoint Laplace en tant que directrice associée, au côté de son équipe.