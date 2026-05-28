Crypto : VanEck lance un ETN indexé sur le token HYPE (Hyperliquid)

(Zonebourse.com) - VanEck élargit sa gamme de produits crypto cotés en bourse et annonce la cotation de VanEck Hyperliquid ETN sur XETRA. Grâce à ce produit, les investisseurs obtiennent une exposition à HYPE, le token du réseau Hyperliquid, sans avoir à acheter ou conserver directement le token via une plateforme d'échange crypto.

Hyperliquid est une blockchain Layer-1 spécialement conçue pour le trading et centrée sur les contrats à terme perpétuels on-chain. L'ETN est entièrement adossé à des tokens HYPE et peut être négocié sur des marchés réglementés comme un ETF.

"Le trading d'actifs numériques se déplace de plus en plus des plateformes centralisées vers des infrastructures on-chain", explique Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe. "Ce qui était autrefois considéré comme une niche devient une composante structurelle des marchés crypto. Hyperliquid illustre parfaitement cette évolution en combinant une grande rapidité d'exécution, la transparence on-chain et un écosystème en pleine croissance. Avec notre nouvel ETN, nous offrons aux investisseurs l'opportunité de participer à cette tendance via un instrument réglementé".

Le trading on-chain évolue d'un segment de niche vers une infrastructure de marché

Ces dernières années, le marché du trading on-chain a considérablement gagné en importance. Bien que la majorité des volumes de trading soit encore traitée via des plateformes centralisées, la part gérée par les plateformes décentralisées continue d'augmenter régulièrement. Plus de 20% du volume total du trading spot crypto est désormais exécuté via ces plateformes. Le marché des contrats à terme perpétuels - des contrats dérivés perpétuels sur actifs numériques - connaît une évolution particulièrement dynamique. En 2025, la part des contrats perpétuels on-chain dans le marché global des dérivés crypto a triplé, passant de 6,42% à 24,3%.

Hyperliquid est l'une des principales plateformes de ce segment. Rien qu'au premier trimestre 2026, Hyperliquid a traité des volumes de trading dépassant 633 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de six fois par rapport au deuxième trimestre 2024. La plateforme représente ainsi environ 32% du volume total des contrats à terme perpétuels on-chain . Cela correspond également à près de 6% du marché mondial des contrats perpétuels, y compris les plateformes centralisées. La plateforme a également enregistré plus de 274 000 traders actifs mensuels et un open interest de 8,969 MdsUSD.

HYPE comme accès à la croissance du trading de dérivés on-chain

Ce qui rend Hyperliquid particulièrement attractif comme investissement, c'est son modèle économique lié au token. Contrairement à la plupart des protocoles de finance décentralisée, où la redistribution des revenus est fragmentée ou opaque, Hyperliquid consacre 97% de l'ensemble des revenus du protocole à l'achat quotidien de tokens HYPE sur le marché via son Assistance Fund.

Cela crée un mécanisme structurel de demande qui évolue linéairement avec l'utilisation de la plateforme. Des volumes de trading plus élevés entraînent donc une pression d'achat accrue sur le token. À la fin avril 2026, les rachats cumulés avaient dépassé 1,1 MdUSD. "Pour les investisseurs, HYPE représente le moyen le plus direct de bénéficier de la croissance du trading de dérivés on-chain", affirme Menno Martens, product manager chez VanEck.

Le token HYPE est le jeton (crypto-monnaie) natif d'Hyperliquid, une plateforme d'échange décentralisée (DEX) qui est devenue un acteur majeur de la finance décentralisée (DeFi), notamment pour le trading de contrats à terme.

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