Crypto : les ETN frôlent un record en 2025, portés par les altcoins (hors Bitcoin)

CoinShares

Selon le département Recherche de CoinShares, l'année 2025 s'est achevée sur un bilan solide pour les produits d'investissement en actifs numériques. Les flux mondiaux ont atteint 47,2 milliards de dollars, un niveau très proche du record historique établi en 2024 (48,7 milliards de dollars). Malgré des phases de volatilité en cours d'année, l'intérêt des investisseurs est resté soutenu, confirmant la maturité croissante de cette classe d'actifs.

Les USA dominent, l'Allemagne reprend confiance

Les États-Unis ont, une nouvelle fois, largement dominé les flux, avec 44,5 milliards de dollars d'entrées sur l'année, même si ce chiffre recule de 12 % par rapport à 2024. En parallèle, plusieurs marchés ont connu un net retournement de tendance :

L'Allemagne enregistre 2,5 milliards de dollars d'entrées, après des sorties en 2024,

Le Canada repasse également en territoire positif avec 1,1 milliard de dollars,

La Suisse affiche une progression plus modérée mais régulière, avec 775 millions de dollars d'entrées, en hausse de 11,5 % sur un an.

bitcoin en retrait, contrairement à ethereum , solana et XRP

Sur le plan des actifs, Bitcoin a connu une année plus contrastée. Les flux ont reculé de 35 %, pour s'établir à 26,9 milliards de dollars en 2025. La baisse des prix observée sur certaines périodes a également entraîné des flux vers les produits « short Bitcoin », pour un total de 105 millions de dollars, même si ces stratégies restent marginales.

À l'inverse, Ethereum s'est imposé comme le grand gagnant de l'année, avec 12,7 milliards de dollars d'entrées, soit une hausse spectaculaire de 138 % sur un an.

La rotation vers certains altcoins s'est également illustrée par :

XRP, dont les flux ont bondi de 500 % pour atteindre 3,7 milliards de dollars,

Solana, en forte progression également, avec 3,6 milliards de dollars, soit une hausse de 1 000 % sur l'année.

En revanche, l'intérêt pour le reste de l'univers des altcoins s'est tassé, avec une baisse globale de 30 % des flux, reflétant une sélection plus marquée des investisseurs.

2026 démarre bien

Cette dynamique positive semble se prolonger en ce début d'année 2026. La dernière semaine a enregistré 571 millions de dollars d'entrées nettes, malgré des sorties en milieu de semaine, dont 671 millions de dollars sur la seule séance de vendredi.

Un signal encourageant qui confirme que, après une année 2025 proche des sommets historiques, l'appétit des investisseurs pour les actifs numériques reste bien présent à l'aube de 2026.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.

Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.