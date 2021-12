Crypto Blockchain Industries (CBI) :

Une première offre limitée de NFTs pour le monde virtuel Atari au sein d’Alphaverse, le métaverse de CBI





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR00140062P9, ALCBI) annonce le lancement d’une offre limitée de NFTs constituée de propriétés dans le monde virtuel d'Atari rattaché au hub central d’AlphaVerse, le metaverse de CBI.

AlphaVerse met à disposition un total de 40 appartements virtuels de l’Alphaverse d’Atari sous forme de NFT, ils seront situés au sein de l'AlphaVerse principal dans le quartier virtuel Atari. Ces NFTs seront disponibles à la vente via Opensea.io et Venly, avec 20 NFTs sur Opensea disponibles uniquement contre des token Atari, et 20 sur Venly disponibles contre des WETH.