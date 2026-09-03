Crusoe signe un contrat de 13 milliards de dollars pour le cloud d'IA avec Jane Street, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up Crusoe, spécialisée dans les centres de données dédiés à l'IA, a signé un contrat de services cloud d'une durée de cinq ans avec la société de négoce Jane Street Group, d'une valeur d'environ 13 milliards de dollars, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici plus de détails:

* Selon l'article, cet accord permettra à Jane Street de disposer, via la plateforme cloud de Crusoe, de clusters de GPU et d'autres infrastructures nécessaires à l'entraînement et à l'inférence en IA.

* Jane Street est à ce jour le client cloud le plus prestigieux de Crusoe, et cet accord a contribué à susciter l'intérêt pour la dernière levée de fonds de Crusoe, précise le rapport.

* Crusoe envisageait de lever environ 3 milliards de dollars sur la base d’une valorisation d’environ 30 milliards de dollars, avait rapporté Bloomberg en juillet .

* Crusoe et Jane Street n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

* Crusoe a développé son activité d’infrastructure d’IA, alors que la demande en puissance de calcul nécessaire au développement et à l’exécution de modèles d’IA entraîne une forte hausse des dépenses consacrées aux centres de données.