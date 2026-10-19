Crown Holdings recule après que la société a annoncé un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 octobre - ** L'action du fabricant de canettes pour boissons et aliments Crown Holdings CCK.N a reculé de 5% à 109,02 dollars après la clôture
** La société prévoit un bénéfice au quatrième trimestre inférieur aux estimations, pénalisée par la hausse des coûts des matières premières
** Elle table sur un BPA ajusté au quatrième trimestre compris entre 1,63 et 1,73 dollar, contre des estimations de 1,80 dollar par action – données compilées par LSEG
** La société table sur un BPA ajusté annuel compris entre 8,35 $ et 8,45 $, contre une fourchette précédente de 8,30 $ à 8,50 $
** CCK dépasse toutefois les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice ajusté du troisième trimestre grâce à une forte demande mondiale de canettes de boissons
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