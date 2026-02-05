Crown Castle plonge après avoir réduit ses effectifs et revu à la baisse ses prévisions de revenus locatifs annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions de l'opérateur de tours sans fil Crown Castle CCI.N ont baissé de 7 % à 79,89 $ après la cloche

** La société réduit ses effectifs des tours et du siège social d'environ 20% et prévoit également des revenus annuels de location de sites inférieurs aux estimations

** Les revenus annuels de location de sites devraient se situer entre 3,83 et 3,87 milliards de dollars, en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur 4,13 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Les fonds d'exploitation ajustés annuels devraient se situer entre 4,38 et 4,49 dollars par action, contre des estimations de 4,93 dollars par action

** Les revenus locatifs du 4ème trimestre s'élèvent à 1,02 milliard de dollars, contre des estimations de 1,01 milliard de dollars

** L'action a chuté de 2 % en 2025