Crown Castle licencie 20 % de ses effectifs et prévoit des revenus annuels de location de sites décevants

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a déclaré mercredi qu'il réduirait d'environ 20 % ses effectifs (tours et services centraux) et qu'il prévoyait des revenus annuels de location de sites inférieurs aux attentes de Wall Street, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7 % dans les échanges prolongés.

La réduction des effectifs et les prévisions à la baisse suggèrent que la transition de l'entreprise en un opérateur de tours pur s'avère difficile, car elle constate une baisse des dépenses de la part des grands opérateurs de téléphonie mobile.

L'année dernière, la société a décidé de vendre ses actifs de fibre optique à deux entités pour 8,5 milliards de dollars après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a poussé la société à améliorer ses résultats financiers.

Après la vente de son activité fibre optique, l'entreprise prévoit de racheter pour environ 1 milliard de dollars d'actions et de rembourser environ 7 milliards de dollars de dettes.

Crown Castle a déclaré que les réductions d'effectifs et d'autres réductions de coûts se traduiront par des économies de coûts d'exploitation annualisées d'environ 65 millions de dollars.

"Nous investissons dans nos systèmes, nous rationalisons nos processus pour améliorer la flexibilité opérationnelle et nous continuons à stimuler la productivité et l'efficacité dans toute l'entreprise", a déclaré Chris Hillabrant, directeur général de Crown Castle.

Les prévisions annuelles de l'entreprise n'incluent pas les contributions de DISH Wireless après que Crown Castle a résilié leur contrat en raison de défauts de paiement.

Crown Castle tire la majorité de ses revenus de la location à long terme d'infrastructures de tours à des opérateurs de téléphonie mobile américains tels que AT&T T.N , T-Mobile

TMUS.O et Verizon VZ.N .

Elle prévoit que les revenus de location de sites de l'exercice 2026 se situeront entre 3,83 et 3,87 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 4,13 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit des fonds d'exploitation ajustés annuels compris entre 4,38 et 4,49 dollars par action, contre des estimations de 4,93 dollars.

Les revenus de location de sites du quatrième trimestre se sont élevés à 1,02 milliard de dollars, contre des estimations de 1,01 milliard de dollars.