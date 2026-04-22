Crown Castle dépasse ses estimations de revenus trimestriels de location de sites grâce à une activité de location soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de tours de transmission sans fil Crown Castle CCI.N a dépassé mercredi les estimations de Wall Street pour les revenus de location de sites au premier trimestre, signalant une solide dynamique de location alors que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs de services augmentent la capacité de leurs réseaux.

L'augmentation de la consommation de données incite les opérateurs de téléphonie mobile à accroître la location d'infrastructures de tours auprès d'opérateurs tels que Crown Castle, la croissance rapide des applications d'intelligence artificielle étant considérée comme un catalyseur supplémentaire.

La société d'investissement immobilier cherche à se transformer en un opérateur de tours pur-play, suite à la vente de ses actifs de fibre optique et de petites cellules, qui sont maintenant largement terminés et devraient être clôturés au cours du premier semestre de 2026.

Crown Castle possède plus de 40 000 tours cellulaires à travers les États-Unis, ses principaux locataires T-Mobile

TMUS.O , AT&T T.N et Verizon VZ.N représentant collectivement près de 90 % de ses revenus de location de sites 2025.

Voici quelques détails:

* La société a déclaré des revenus de location de sites de 961 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation de 947,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* "Avec une stratégie claire en matière de tours autonomes, un cadre discipliné d'allocation des capitaux et un bilan de qualité, nous sommes bien placés pour offrir aux actionnaires des rendements attrayants et durables", a déclaré Chris Hillabrant, directeur général de Crown Castle, dans un communiqué.

* Crown Castle a réaffirmé ses prévisions pour 2026.

* En février, Crown Castle a déclaré qu'il réduirait ses effectifs dans les tours et les entreprises d'environ 20 % , ce qui, avec d'autres réductions de coûts, se traduirait par des économies de coûts d'exploitation annualisées d'environ 65 millions de dollars.