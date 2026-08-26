CrowdStrike s'envole après des résultats supérieurs aux attentes et un relèvement de ses objectifs

CrowdStrike bondissait de 11% dans les échanges postérieurs à la clôture mercredi. Le spécialiste américain de la cybersécurité a réalisé un chiffre d'affaires de 1,47 MdUSD au deuxième trimestre de son exercice 2027, en hausse de 26% sur un an, contre 1,44 MdUSD attendu. Le bénéfice ajusté par action (non-GAAP) est ressorti à 0,31 dollar, contre un consensus proche de 0,29 dollar.

Les revenus récurrents annuels (ARR) ont progressé de 25%, à 5,84 MdsUSD, tandis que les nouveaux ARR nets ont bondi de 51%, à un record de 333 MUSD, contre 256 MUSD au trimestre précédent. Les comptes ayant adopté Falcon Flex, l'offre de consommation flexible du groupe, représentaient désormais plus de 2,29 MdsUSD d'ARR, en hausse de 101%. CrowdStrike a également fait état d'une amélioration de ses taux de rétention bruts et nets, sans toutefois en communiquer les niveaux précis.

La rentabilité ajustée a continué de progresser, avec un résultat opérationnel non-GAAP en hausse de 46%, à 372 MUSD, et une marge correspondante de 25%, contre 22% un an plus tôt. Le groupe reste néanmoins légèrement déficitaire sur une base comptable, avec une perte opérationnelle de 33 MUSD, notamment en raison de 399 MUSD de rémunérations en actions. Le flux de trésorerie disponible a pour sa part augmenté de 33%, à 377 MUSD, malgré une hausse marquée des investissements.

Compte tenu de ces performances, CrowdStrike anticipe désormais une croissance de 34% des nouveaux ARR nets sur l'ensemble de l'exercice, soit un relèvement de 630 points de base. Le chiffre d'affaires annuel est attendu entre 5,99 et 6,01 MdsUSD, tandis que le bénéfice ajusté par action devrait atteindre 1,25 à 1,26 dollar. Pour le troisième trimestre, le groupe vise environ 1,53 MdUSD de revenus, légèrement au-dessus du consensus.

Le directeur général George Kurtz estime que la généralisation de l'intelligence artificielle pourrait représenter la plus importante opportunité de marché de l'histoire de CrowdStrike, en raison des nouveaux besoins de sécurisation qu'elle fait apparaître.