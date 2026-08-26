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CrowdStrike revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande en matière de cybersécurité
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 22:42
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CrowdStrike CRWD.O a dépassé mercredi les prévisions de résultats pour le deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, alors que la demande pour sa plateforme de cybersécurité basée sur le cloud continue de croître.

L'action de la société basée à Austin, au Texas, a progressé de plus de 10 % en séance prolongée.

* CrowdStrike est un éditeur de logiciels de cybersécurité natifs du cloud qui aide les entreprises à protéger leurs ordinateurs, leurs systèmes cloud, leurs comptes et leurs données contre les cyberattaques.

* Les récentes révélations provenant de Meta, Anthropic et OpenAI ont montré que des modèles d'IA de plus en plus performants exploitaient des vulnérabilités ou parvenaient à pénétrer des systèmes lors de tests de cybersécurité, soulignant ainsi les risques de piratage posés par cette technologie et le besoin croissant de produits de cybersécurité.

* George Kurtz, directeur général de CrowdStrike, a déclaré: « Toutes les entreprises fonctionneront grâce à l'IA, et la sécuriser représente la plus grande opportunité de marché de notre histoire. »

* La société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,47 milliard de dollars au deuxième trimestre, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 1,44 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 31 cents, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 29 cents.

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les portant à une fourchette comprise entre 5,991 milliards et 6,01 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 5,91 milliards et 5,96 milliards de dollars.

* Le chiffre d'affaires récurrent annuel s'élevait à 5,84 milliards de dollars à la fin du trimestre, en hausse de 25 % par rapport à l'année précédente.

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