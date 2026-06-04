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CrowdStrike recule, les dépenses trimestrielles en hausse éclipsant les résultats supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 12:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O a chuté de 10,4% à 669,46 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche une forte hausse de ses charges d'exploitation au premier trimestre, qui éclipse ses résultats supérieurs aux attentes et ses prévisions revues à la hausse

** La société annonce une hausse d'environ 15% de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre, à 1,07 milliard de dollars par rapport à l'année dernière, en raison d'investissements accrus dans l'IA et le développement de produits

** CRWD affiche un chiffre d'affaires total de 1,39 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,36 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars, supérieur aux prévisions antérieures de 5,87 à 5,93 milliards de dollars

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté compris entre 4,88 et 4,96 dollars par action, supérieur à ses prévisions précédentes de 4,78 à 4,90 dollars par action

** 43 analystes sur 55 attribuent à l'action la note “acheter” ou mieux, 10 la notent “conserver” et deux “vendre” ou moins; objectif de cours médian à 675 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action CRWD affichait une hausse de 59,49% depuis le début de l'année

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