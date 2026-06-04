CrowdStrike recule alors que la croissance de son chiffre d'affaires ne parvient pas à convaincre les investisseurs, malgré ses efforts en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action CrowdStrike CRWD.O a chuté de 11 % jeudi avant l'ouverture de la bourse, après que la croissance du chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) de cette entreprise de cybersécurité n'a pas réussi à convaincre les investisseurs, qui espéraient un coup de pouce grâce aux investissements dans l'IA.

Le titre avait progressé de 60 % en mai.

L'ARR de CrowdStrike a progressé de 22 % en glissement annuel pour atteindre 4,44 milliards de dollars, dont 193,8 millions de dollars de nouveaux ARR nets ont été ajoutés au premier trimestre.

Les analystes de Morgan Stanley ont déclaré que la chute du cours était due à « un dépassement relativement plus faible de l'ARR net ce trimestre et à des attentes élevées suite à la hausse de 60 % du titre au cours du mois dernier ».

Les fournisseurs de solutions de cybersécurité tels que CrowdStrike et Palo Alto PANW.O ont bénéficié de l'augmentation des dépenses des entreprises en produits de cybersécurité basés sur l'IA, alors même que les craintes d'un bouleversement du secteur logiciel dans son ensemble par l'IA persistent.

L'action Palo Alto a chuté de près de 3 %.

CrowdStrike s'est fortement orienté vers l'IA, en lançant de nouvelles offres telles que Falcon Data Security et Charlotte AI AgentWorks Ecosystem, une plateforme sans code développée avec AWS, Nvidia NVDA.O et OpenAI.

Les investissements massifs de l'entreprise dans l'IA se sont traduits par une hausse des dépenses d'exploitation trimestrielles totales , qui ont bondi de 15 % pour atteindre 1,07 milliard de dollars, contre 934,3 millions de dollars un an plus tôt.

En contraste, Palo Alto a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en début de semaine, grâce à une forte demande en matière de cybersécurité.

Malgré ce léger fléchissement à court terme, les analystes se sont montrés optimistes quant à la croissance à long terme de CrowdStrike.

« Même si les attentes à court terme ont peut-être été un peu revues à la hausse suite à la récente remontée, nous continuons de voir une marge pour une nouvelle expansion des multiples... à mesure que les investisseurs gagnent en confiance dans la pérennité de l'accélération de la croissance des revenus annuels récurrents (ARR) jusqu'à l'exercice 2027 », a ajouté Morgan Stanley.

CrowdStrike se négocie actuellement à 137,81 fois ses bénéfices estimés pour les 12 prochains mois, contre 68,91 fois pour Palo Alto et 31,03 fois pour Okta OKTA.O , selon les données de LSEG.