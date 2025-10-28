CrowdStrike progresse grâce à la collaboration de Nvidia dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O augmentent de 3,5% à 548,21

** CrowdStrike s'associe à Nvidia NVDA.O pour créer des agents IA de cybersécurité

** CRWD utilisera l'informatique accélérée de NVDA et d'autres services pour construire et déployer des applications de cybersécurité personnalisées alimentées par LLM

** Jusqu'à la dernière clôture, CRWD avait progressé de 54,8 % cette année