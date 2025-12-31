CrowdStrike en tête des gains en 2025, alors que les valeurs de la cybersécurité divergent

Le logo de Crowdstrike, sur un des sites du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont augmenté d'environ 39 % cette année, la société de cybersécurité ayant fait état d'une croissance des revenus récurrents tirés des abonnements et de l'expansion de la plateforme Falcon basée sur l'IA; l'action a atteint son plus haut niveau historique en novembre

** Les actions de Zscaler ZS.O ont augmenté d'environ 26 % en 2025, grâce à la demande de services de sécurité en nuage de confiance zéro et à un grand nombre de revenus futurs déjà bloqués

** L'action F5 FFIV.O a augmenté d'environ 3 % cette année, en raison d'une violation par un État-nation en octobre qui a exposé le code source BIG-IP - le code central de ses produits de gestion du trafic - déclenchant des poursuites judiciaires, une enquête de la SEC et une réduction des prévisions ; l'action a atteint un record de 346 $ en octobre

** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O ont augmenté de 2,7 %, grâce à l'intégration de plusieurs services; l'action a atteint un niveau record en octobre

** Les actions de Fortinet FTNT.O ont baissé de 15%, tempérées par le ralentissement de la croissance des services et les inquiétudes persistantes après les réinitialisations des prévisions et les incertitudes juridiques

** Les actions de SentinelOne S.N ont baissé d'environ 31% cette année, en raison d'une concurrence intense

** Le Global X Cybersecurity ETF BUG.O a chuté d'environ 13 %, alors que le S&P 500 .SPX a enregistré des gains d'environ 17 % cette année.

