 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CrowdStrike en tête des gains en 2025, alors que les valeurs de la cybersécurité divergent
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 15:34

Le logo de Crowdstrike, sur un des sites du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

Le logo de Crowdstrike, sur un des sites du groupe. (Crédits: Adobe Stock)

** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont augmenté d'environ 39 % cette année, la société de cybersécurité ayant fait état d'une croissance des revenus récurrents tirés des abonnements et de l'expansion de la plateforme Falcon basée sur l'IA; l'action a atteint son plus haut niveau historique en novembre

** Les actions de Zscaler ZS.O ont augmenté d'environ 26 % en 2025, grâce à la demande de services de sécurité en nuage de confiance zéro et à un grand nombre de revenus futurs déjà bloqués

** L'action F5 FFIV.O a augmenté d'environ 3 % cette année, en raison d'une violation par un État-nation en octobre qui a exposé le code source BIG-IP - le code central de ses produits de gestion du trafic - déclenchant des poursuites judiciaires, une enquête de la SEC et une réduction des prévisions ; l'action a atteint un record de 346 $ en octobre

** Les actions de Palo Alto Networks PANW.O ont augmenté de 2,7 %, grâce à l'intégration de plusieurs services; l'action a atteint un niveau record en octobre

** Les actions de Fortinet FTNT.O ont baissé de 15%, tempérées par le ralentissement de la croissance des services et les inquiétudes persistantes après les réinitialisations des prévisions et les incertitudes juridiques

** Les actions de SentinelOne S.N ont baissé d'environ 31% cette année, en raison d'une concurrence intense

** Le Global X Cybersecurity ETF BUG.O a chuté d'environ 13 %, alors que le S&P 500 .SPX a enregistré des gains d'environ 17 % cette année.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valeurs associées

CROWDSTRIKE
472,6750 USD NASDAQ -0,62%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank