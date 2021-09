CROSSWOOD : Résultats semestriels 2021

Paris, le 30 septembre 2021

Le Conseil d'Administration de la Société CROSSWOOD s'est réuni ce jour pour arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2021. Le Rapport Financier Semestriel 2021 est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

ACTIVITÉ ET PATRIMOINE

Au 30 juin 2021, le patrimoine immobilier brut de CROSSWOOD s'élevait à 21,8 M€ contre 24,6 M€ au 31 décembre 2020, après cession des bureaux de la rue Lesueur (XVIème arrondissement). Cet arbitrage a permis de solder les dettes bancaires arrivant à échéance et de verser un acompte sur dividende de 0,38 € / action décidé le 7 septembre 2021 et mis en paiement le 21 septembre dernier. En juillet 2021, CROSSWOOD a cédé l'immeuble parisien de la rue Alfred Roll (XVIIème arrondissement) et remboursé la dette associée (3,1 M€). À ce patrimoine immobilier s'ajoute la participation[1] dans la Société d'Investissement Immobilier Cotée SCBSM valorisée à hauteur de 77,1 M€.

Le patrimoine total de la société CROSSWOOD est composé à :

77,92% de participation dans SCBSM ;

11,28% de commerces ;

7,30% de logements ;

3,50% de bureaux.

L'ANR de liquidation, après impôt, s'élève ainsi à 7,29 € au 30 juin 2021 contre 6,91 € à fin 2020, prenant en compte une valorisation comptable des actions SCBSM pour 16,28 € par action. Sur la base d'une valorisation purement boursière de la participation dans SCBSM[2] et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 5,08 € par action.

RÉSULTATS

S1 2020 S1 2021 Résultat opérationnel avant variation de la JV des immeubles 554 412 Variation de juste valeur des immeubles 389 1 372 Résultat opérationnel 943 1 784 Résultat financier -148 -153 Contribution de SCBSM 7 317 3 401 Impôts -1 574 -1 082 Résultat net 6 538 3 950

Le résultat net annuel ressort à près de 4,0 M€, contre 6,5 M€ un an plus tôt. Ce résultat se décompose en :

1,8 M€ de résultat opérationnel, porté notamment par la hausse de la valeur des immeubles ;

-0,2 M€ de résultat financier, stable par rapport au 1 er semestre 2020 ;

semestre 2020 ; 3,4 M€ de contribution de SCBSM, en recul de 3,9 M€ sur un an ;

-1,1 M€ d'impôt.

STRUCTURE FINANCIÈRE

L'endettement financier net a encore été réduit au 1er semestre 2021, à 6,8 M€ contre 11,2 M€ au 31 décembre 2020, soit un ratio d'endettement LTV (Loan to value) de seulement 5,99% au 30 juin 2021 contre 10,09% à fin 2020.

La maturité moyenne de la dette atteint 3,64 ans pour un taux moyen de 2,18% (2,21% à fin 2020).

PERSPECTIVES

L'objectif de Crosswood reste de gérer et optimiser son patrimoine immobilier tout en accompagnant sa participation dans SCBSM.

A propos de CROSSWOOD

La société CROSSWOOD associe, à une activité immobilière en direct, l'accompagnement de la Société d'Investissement Immobilier Cotée SCBSM dont elle détient 37%. CROSSWOOD est cotée sur le compartiment C d'Euronext à Paris sous les références ISIN FR0000050395 et mnémonique CROS.

Contact CROSSWOOD

contacts@crosswood.fr

[1] Participation directe et indirecte de 38,65%, hors auto-contrôle, au 30 juin 2021

[2] Sur la base du cours de l'action SCBSM au 30 juin 2021, soit 9,50 €

