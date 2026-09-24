Crossject obtient 4,7 millions de dollars supplémentaires de la BARDA

La société spécialisée dans les auto-injecteurs sans aiguille pour les situations d'urgence a annoncé la consolidation de son plan de développement clinique pour l'indication pédiatrique de Zepizure, conformément aux recommandations des autorités sanitaires américaines.

Dans le cadre d'une partie de l'avenant à son contrat avec la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), Crossject va recevoir un soutien financier supplémentaire non dilutif de 4,7 millions de dollars. Au total, la BARDA aura apporté un total de 48 millions de dollars pour le développement de Zepizure. La durée d'exécution du contrat a été ajustée et prolongée jusqu'au 21 juin 2030.

L'avenant finance également une campagne de validation complémentaire comprenant une étude de stabilité prolongée destinée à étayer la future demande d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la gestion à long terme des stocks du produit aux Etats-Unis.

Crossject précise que ce développement pédiatrique n'impacte pas la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) pour l'indication chez l'adulte. La portée, le contenu et les données du dossier d'EUA restent inchangés et ne dépendent pas des activités financées par cette rallonge.