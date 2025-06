Crossject : avancées sur le développement de Zepizure Junior

(AOF) - Crossject a réalisé une étude d’échographie clinique chez des adultes et des enfants pour mesurer et comparer les caractéristiques anatomiques des cuisses, plus précisément l’épaisseur des couches allant de la peau aux muscles. La société pharmaceutique a mené des études sur des modèles expérimentaux ex-vivo qui reconstituent la peau et les couches sous-cutanées et musculaires chez l’enfant.

Tous ces tests ont permis de calibrer avec succès la pression à exercer par les générateurs de gaz du dispositif Zeneo pour expulser la solution médicamenteuse avec la profondeur de pénétration appropriée et ont confirmé l'adéquation du dispositif dans son mode junior.

Crossject rappelle que selon une enquête nationale aux États-Unis datant de 2022, il y a environ 456 000 enfants atteints d'épilepsie active dans le pays, ce qui pourrait constituer un marché important pour Crossject et son auto-injecteur sans aiguille Zeneo.

