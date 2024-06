Crossject annonce le vif succès de son augmentation de capital de 8 millions d’euros

Crossject, société pharmaceutique de spécialités en phase avancée de développement clinique et réglementaire de ZEPIZURE®, traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l’auto-injecteur sans aiguille primée ZENEO®, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut d’environ 8 millions d’euros, tel qu’annoncé le 30 avril 2024, et un montant net d’environ 7,6 millions d’euros. Ce financement est une étape importante dans la poursuite du développement et des enregistrements de ZEPIZURE® et dans l’établissement des activités aux Etat-Unis en anticipation de sa commercialisation en direct. L’opération s’est faite à un prix de souscription de 1,848 euros, soit une décote de 10% par rapport au cours de clôture le 30 avril 2024.

“Nous sommes très satisfaits des résultats de notre augmentation de capital et également reconnaissants de la participation de tous nos actionnaires, en particulier Gemmes Venture qui nous soutient avec une loyauté sans faille depuis notre création. Les demandes à titre irréductible et réductible ont suffi pour couvrir le montant maximal de notre opération. Nous remercions sincèrement les personnes qui n’ont pu être servis pour leur réel intérêt et espérons que les opportunités de marché futures leur permettront de s’ajouter à notre base actionnariale. " a déclaré Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject.