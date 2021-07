Croissance inclusive : tendance phare de l'investissement thématique

L'année 2020 a été marquée par la progression des questions d'égalité. Les disparités sociales mises en évidence par la pandémie ont été révélatrices : les travailleurs essentiels sont en grande majorité issus de ménages à faibles revenus, et les personnes issues de minorités ethniques sont davantage exposées au virus. L'injustice à caractère racial a également été mise en lumière après la mort de George Floyd.

Outre une injustice sociale évidente, l'impact des inégalités peut également se faire ressentir au niveau des entreprises et des investissements. Par exemple, le chômage touche souvent davantage certains groupes démographiques comme les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes, les minorités ethniques et les immigrés. Si les entreprises de nombreux secteurs se sont engagées à prendre des mesures pour renforcer la diversité en interne, la transparence reste limitée concernant cette problématique. Cependant, ces sujets sont en train de passer au premier plan dans l'esprit des investisseurs et les entreprises vont devoir s'améliorer.

Chez BNP Paribas Asset Management, nous sommes convaincus que le secteur privé a un rôle à jouer dans la réduction des inégalités. Selon nous, cette approche est intéressante non seulement pour les investisseurs à long terme en quête des vertus de la diversification, mais aussi pour ceux qui ont à cœur d'aligner leurs ambitions financières avec leurs valeurs sociétales.

Notre fonds BNP Paribas Inclusive Growth se concentre uniquement sur les entreprises qui contribuent à la diversité et à l'intégration et qui promeuvent un modèle économique durable. Exclusivement axé sur la sélection de leaders de la croissance inclusive, cette stratégie est fondée sur les questions sociales, une tendance forte pour les fonds thématiques et un domaine clé du développement.

De manière générale, si les questions de diversité et d'inclusion ne sont pas traitées correctement, elles peuvent accroître le risque opérationnel en raison de leur impact négatif sur la réputation, qui peut, en contrepartie, pénaliser la santé financière de l'entreprise.

Notre philosophie d'investissement pour la croissance inclusive est étroitement alignée sur les ODD des Nations Unies, qui reconnaissent que les solutions aux défis sociaux doivent aller de pair avec des pratiques qui favorisent une meilleure santé et une meilleure éducation, la croissance économique et un objectif de réduction des inégalités.

BNP Paribas Inclusive Growth est un compartiment de BNP Paribas Funds, SICAV de droit luxembourgeois conforme à la directive 2009/65/CE. Ce produit promeut des caractéristiques environnementales ou sociales au sens de l'article 8 du règlement UE 2019/2088. Il s'agit d'un produit dont l'objectif n'est pas l'investissement durable, mais qui tient compte des critères ESG dans le processus d'investissement parallèlement aux critères financiers.

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et DICI du fonds. Avant de souscrire, vous devez lire la version la plus récente du prospectus et DICI disponibles gratuitement sur notre site.