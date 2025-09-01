Croissance de Dékuple tirée par le marketing digital information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 10:45









(Zonebourse.com) - Dékuple affiche un chiffre d'affaires en progression de 12,3% à 117,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, dont un revenu net en hausse de 5,8% à 88,3 MEUR, avec le marketing digital en moteur stratégique (+16,1%).



Selon la société, le marketing digital a été porté par l'intégration réussie de nouvelles expertises, l'internationalisation de ses offres, le déploiement de ses solutions technologiques et data marketing, et son leadership en IA appliquée au marketing.



En presse, dans un marché en repli, Dékuple renforce la récurrence de ses revenus par l'acquisition ciblée de nouveaux clients et le lancement de nouvelles offres. En assurance affinitaire, ses programmes enrichis par l'IA soutiennent la fidélisation du portefeuille.



'Dékuple aborde la seconde partie de l'année avec confiance pour poursuivre une croissance rentable et sélective, en France comme à l'international', affirme son PDG Bertrand Laurioz, tout en reconnaissant un contexte économique incertain.





