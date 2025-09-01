Croissance de Dékuple tirée par le marketing digital
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 10:45
Selon la société, le marketing digital a été porté par l'intégration réussie de nouvelles expertises, l'internationalisation de ses offres, le déploiement de ses solutions technologiques et data marketing, et son leadership en IA appliquée au marketing.
En presse, dans un marché en repli, Dékuple renforce la récurrence de ses revenus par l'acquisition ciblée de nouveaux clients et le lancement de nouvelles offres. En assurance affinitaire, ses programmes enrichis par l'IA soutiennent la fidélisation du portefeuille.
'Dékuple aborde la seconde partie de l'année avec confiance pour poursuivre une croissance rentable et sélective, en France comme à l'international', affirme son PDG Bertrand Laurioz, tout en reconnaissant un contexte économique incertain.
Valeurs associées
|28,2000 EUR
|Euronext Paris
|+2,55%
