 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Croissance de 6,0% du chiffre d'affaires de STEF au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 10:38

STEF, leader européen des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlée, affiche un chiffre d'affaires de 1 269,4 MEUR au 1er trimestre, en croissance de 6,0% ( 4,5% à données comparables).

La société Christian Cavegn en Suisse acquise le 30 septembre 2025 génère un chiffre d'affaires de 19,5 MEUR au 1er trimestre 2026 et contribue ainsi à hauteur de 27% à la progression du chiffre d'affaires du Groupe.

STEF France réalise un chiffre d'affaires de 592,2 ME au 1er trimestre en hausse de 2,1% ( 2,1% à données comparables).

"Les activités Foodservice, Frais Supply Chain, GMS et TSA bénéficient de bonnes dynamiques, tirant le plein effet de la conquête de nouveaux clients réalisée l'année dernière et du renforcement de leur réseau grâce à la montée en puissance de sites récents" indique le groupe.

STEF International affiche un chiffre d'affaires de 502,5 ME, en croissance de 8,2% ( 4,4% à données comparables).

"Les activités bénéficient en 2026 de la montée en régime de plusieurs nouvelles plateformes mises en service en 2025 : Sant Vicenç dels Horts (près de Barcelone, Espagne), Maia (près de Porto, Portugal) et Montemurlo (près de Florence, Italie)" précise le groupe.

Valeurs associées

STEF
116,600 EUR Euronext Paris -0,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank