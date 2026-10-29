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Crocs en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices ; résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 17:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

29 octobre - ** Le cours de l'action du fabricant de chaussures Crocs CROX.O s'envole de 26,84 % pour atteindre 151,82 dollars, son plus haut niveau depuis 2024

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis 2018, si ces gains se confirment

** La société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice 2026 , les situant désormais entre 14,45 $ et 14,65 $, contre une fourchette précédente de 13,70 $ à 14,00 $

** La société table également sur une croissance du chiffre d’affaires d’environ 3 % pour l’exercice 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 1 % et 2 %

** La société affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires et un BPA ajusté de respectivement 1,04 milliard et 3,69 dollars, dépassant ainsi les estimations consensuelles des analystes, qui s’établissaient à 1 milliard et 3,30 dollars, selon les données compilées par LSEG

** « Ces résultats encourageants s’expliquent par une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires international et par la dynamique soutenue de notre stratégie de diversification des produits », a déclaré Andrew Rees, directeur général

** « La marque Crocs s'est améliorée d'un trimestre à l'autre au premier semestre, et cette tendance s'est poursuivie au troisième trimestre, malgré un recul persistant en Amérique du Nord », indique un analyste de Raymond James

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 40 % depuis le début de l'année

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