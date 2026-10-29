Crocs de retour au plus haut après une solide publication trimestrielle

Crocs a fait état jeudi de résultats meilleurs que prévu pour le troisième trimestre et a relevé dans la foulée ses prévisions pour l'ensemble de l'année, profitant notamment de la vigueur des ventes dans son propre réseau de distribution.

Le groupe basé dans le Colorado dit avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% en données publiées et organiques à 1,04 milliard de dollars, grâce à une croissance de 6,9% dans sa division de distribution directe aux consommateurs (DTC), qui regroupe ses magasins exploités en propre et ses sites de commerce en ligne.

Les ventes réalisées chez ses partenaires détaillants ont quant à elles progressé de 1,9% à taux de change constants.

A 60,3%, sa marge brute ajustée s'est améliorée de 1,8 point de pourcentage.

Son résultat opérationnel ajusté s'est accru de son côté de 11,7% pour atteindre 232 millions de dollars.

Bonne surprise du côté de Hey Dude

Dans une note de réaction, les analystes de Needham, à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 190 dollars, retiennent en particulier le retour à la croissance de sa marque de mocassins en toile Hey Dude, dont le chiffre d'affaires a progressé de 6,2% à changes constants sur le trimestre.

"Nous estimons que le titre présente un profil attractif de croissance des bénéfices sur le moyen terme", souligne le courtier.

Fort de ces performances, Crocs déclare désormais prévoir un chiffre d'affaires en hausse de l'ordre de 3% cette année, contre une précédente estimation comprise entre 1% et 2%, pour un bénéfice par action (BPA) ajusté de 14,45 à 14,65 dollars, à comparer avec 13,70-14,00 dollars jusqu'à présent.

Suite à cette publication, le titre s'envolait de 25% à 150,3 dollars, dans un marché boursier américain orienté à la baisse, revenant ainsi à des sommets de presque cinq ans.