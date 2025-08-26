Critical Metals signe un accord pour la fourniture de terres rares à une installation financée par le gouvernement américain

Critical Metals CRML.O a déclaré mardi avoir signé un accord de 10 ans pour fournir du concentré de terres rares lourdes à l'usine de traitement de Ucore Rare Metal

UCU.V en Louisiane , financée par le gouvernement américain .

La société minière en phase de développement prévoit de fournir jusqu'à 10 000 tonnes métriques de concentré par an à partir de son projet Tanbreez au Groenland, ce qui représente environ 10 % de la production initiale prévue du projet.

L 'accord intervient alors que les États-Unis cherchent à stimuler la production nationale de minerais essentiels pour compenser le contrôle quasi total de la Chine sur ce secteur.

L'installation d'Ucore en Louisiane a reçu 18,4 millions de dollars du ministère américain de la Défense pour la première des quatre phases de construction.

Elle vise à produire 2 000 tonnes par an (tpa) d'oxydes de terres rares de haute pureté l'année prochaine, la capacité devant être portée à 7 500 tpa en 2028, selon l'entreprise.

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. La Chine a interrompu ses exportations en mars dans le cadre d'une querelle commerciale avec Trump qui a montré quelques signes d'apaisement en juin, alors même que les tensions plus générales soulignaient la nécessité d'augmenter la production américaine.

Critical Metals a reçu une lettre d'intérêt en juin de la part de la banque américaine Export-Import Bank (EXIM) pour un prêt d'une valeur maximale de 120 millions de dollars afin de financer la mine Tanbreez, ce qui en fait le premier investissement à l'étranger de l'administration Trump dans un projet minier.

Le projet Tanbreez devrait coûter 290 millions de dollars et produire 85 000 tonnes par an d'un concentré de terres rares et de deux métaux mineurs, une fois qu'il sera pleinement opérationnel.