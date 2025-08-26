 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 721,00
-1,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Critical Metals signe un accord pour la fourniture de terres rares à une installation financée par le gouvernement américain
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 18:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Critical Metals CRML.O a déclaré mardi avoir signé un accord de 10 ans pour fournir du concentré de terres rares lourdes à l'usine de traitement de Ucore Rare Metal

UCU.V en Louisiane , financée par le gouvernement américain .

La société minière en phase de développement prévoit de fournir jusqu'à 10 000 tonnes métriques de concentré par an à partir de son projet Tanbreez au Groenland, ce qui représente environ 10 % de la production initiale prévue du projet.

L 'accord intervient alors que les États-Unis cherchent à stimuler la production nationale de minerais essentiels pour compenser le contrôle quasi total de la Chine sur ce secteur.

L'installation d'Ucore en Louisiane a reçu 18,4 millions de dollars du ministère américain de la Défense pour la première des quatre phases de construction.

Elle vise à produire 2 000 tonnes par an (tpa) d'oxydes de terres rares de haute pureté l'année prochaine, la capacité devant être portée à 7 500 tpa en 2028, selon l'entreprise.

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. La Chine a interrompu ses exportations en mars dans le cadre d'une querelle commerciale avec Trump qui a montré quelques signes d'apaisement en juin, alors même que les tensions plus générales soulignaient la nécessité d'augmenter la production américaine.

Critical Metals a reçu une lettre d'intérêt en juin de la part de la banque américaine Export-Import Bank (EXIM) pour un prêt d'une valeur maximale de 120 millions de dollars afin de financer la mine Tanbreez, ce qui en fait le premier investissement à l'étranger de l'administration Trump dans un projet minier.

Le projet Tanbreez devrait coûter 290 millions de dollars et produire 85 000 tonnes par an d'un concentré de terres rares et de deux métaux mineurs, une fois qu'il sera pleinement opérationnel.

Valeurs associées

CRML
6,2000 USD NASDAQ -1,59%
UCORE RARE MTL
3,460 CAD TSX Venture +5,17%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank