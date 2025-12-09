Critical Metals s'associe à la société roumaine FPCU pour mettre en place une usine de traitement des terres rares

Critical Metals CRML.O a déclaré mardi qu'elle formera une coentreprise avec la société roumaine FPCU pour mettre en place une installation dans le pays européen afin de traiter les minéraux de terres rares provenant de la mine Tanbreez de la société américaine.

Les actions de la société ont augmenté de 4 % dans les échanges avant bourse .

La société a déclaré qu'elle fournira 50 % des concentrés de terres rares du projet Tanbreez à l'co-entreprise roumaine pendant toute la durée de vie de la mine à des "conditions de marché concurrentielles convenues d'un commun accord".

Le projet Tanbreez est essentiel en tant que source alternative de terres rares lourdes, essentielles aux véhicules électriques, aux turbines éoliennes et à la défense, les nations occidentales s'efforçant de réduire leur dépendance à l'égard de la Chine pour ces ressources vitales.

L 'installation roumaine créera une chaîne d'approvisionnement en terres rares centrée sur l'Europe, réduisant ainsi la dépendance de la région à l'égard de la Chine, qui domine plus de 80 % de la transformation mondiale.

"Nous ne nous contentons pas de construire une usine, nous démantelons la mainmise de la Chine sur les terres rares et donnons à l'Europe les moyens de s'approvisionner en toute sécurité", a déclaré Tony Sage, directeur général de Critical Metals .

L' usine fabriquera des produits tels que des aimants de qualité aérospatiale et militaire.

En octobre , la société a déclaré qu'elle allait lever 50 millions de dollars par le biais d'un investissement privé dans des actions publiques (PIPE) avec un investisseur institutionnel pour aider à développer son gisement de terres rares de Tanbreez au Groenland.