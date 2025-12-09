 Aller au contenu principal
Critical Metals profite de l'annonce de la création d'une coentreprise en Roumanie
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 13:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 décembre - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O sont en hausse de 4,6 % à 10 $ dans les transactions de pré-marché

** Signature d'une entente de principe pour la formation d'une coentreprise à parts égales avec la société d'État roumaine Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU)

** La société fournira 50 % des concentrés de terres rares de première qualité du projet Tanbreez, basé au Groenland, à la coentreprise roumaine pendant toute la durée de vie de la mine

** La gamme de produits finis de l'usine comprendra des aimants de qualité aérospatiale et militaire

** Suite auxaccords UCore Rare Metals UCU.V et REalloys, cette allocation de 50% porte CRML à un total de 75% des concentrés de terres rares du projet Tanbreez garantis par des accords à long terme avec des pays alliés

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 43,59% depuis le début de l'année

