Critical Metals monte alors que Trump envisage l'acquisition du Groenland et une prise de participation dans le secteur des terres rares

7 janvier - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O en hausse de 4,3% à 12,30 $ en pré-marché ** La Maison Blanche a déclaré mardi que le Président Donald Trump discute des options pour acquérir le Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine ** La CRML a une présence stratégique au Groenland

** Le directeur général a déclaré en décembre qu'il prévoyait de finaliser les 25 % restants des accords d'achat pour son projet de terres rares Tanbreez au Groenland d'ici le début de l'année 2026 ** Reuters a rapporté en octobre que des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans CRML

** A la dernière clôture, l'action CRML a augmenté d'environ 78% au cours de l'année écoulée