 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Critical Metals monte alors que Trump envisage l'acquisition du Groenland et une prise de participation dans le secteur des terres rares
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O en hausse de 4,3% à 12,30 $ en pré-marché ** La Maison Blanche a déclaré mardi que le Président Donald Trump discute des options pour acquérir le Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine ** La CRML a une présence stratégique au Groenland

** Le directeur général a déclaré en décembre qu'il prévoyait de finaliser les 25 % restants des accords d'achat pour son projet de terres rares Tanbreez au Groenland d'ici le début de l'année 2026 ** Reuters a rapporté en octobre que des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans CRML

** A la dernière clôture, l'action CRML a augmenté d'environ 78% au cours de l'année écoulée

Groenland

Valeurs associées

CRML
11,7997 USD NASDAQ -0,09%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank