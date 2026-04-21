Critical Metals chute suite à un financement PIPE de 60 millions de dollars

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21 avril - ** Les actions de Critical Metals CRML.O , société d'extraction de terres rares, ont baissé de 4,1 % avant bourse à 11,45 $ après l'annonce par la société d'une levée de fonds de 60 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé ** CRML déclare vendre ~6 millions d'actions à 10 $ à des investisseurs PIPE (private investment in public equity)

** Le prix de l'offre représente une décote de 16,2 % par rapport à la dernière vente de l'action à 11,94 $ le lundi ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le fonds de roulement, y compris la poursuite du développement du projet Tanbreez

** Clear Street est l'unique agent de placement ** L'action de CRML a bondi de plus de 35 % pour clôturer à 12,56 $ vendredi, après que le gouvernement du Groenland a approuvé le transfert de la licence d'exploitation minière pour Tanbreez Mining. En 2025, CRML a augmenté sa participation dans le développeur de terres rares

** Avec ~122,1 millions d'actions en circulation, CRML a une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars

** À la clôture de lundi, les actions ont augmenté de 72% depuis le début de l'année. Elles ont clôturé à 2,29 $ il y a un an