Critical Metals bondit alors que Trump intensifie sa poussée pour s'emparer du Groenland

20 janvier - ** Les actions de la société minière Critical Metals CRML.O ont bondi de 9,4 % à 19,3 $ avant le marché ** Trump a intensifié au cours du week-end ses efforts pour arracher au Danemark, membre de l'Otan, la souveraineté sur le Groenland

** CRML a une présence stratégique au Groenland ** La société a déclaré la semaine dernière qu'elle pourrait construire une raffinerie avec un partenaire saoudien pour traiter les terres rares provenant de sa mine Tanbreez prévue au Groenland ** Reuters a rapporté en octobre que des représentants de l'administration Trump ont discuté d'une prise de participation dans CRML

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de plus de 150% en janvier