 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Critical Metals approuve l'octroi de 30 millions de dollars pour le développement d'un projet de terres rares au Groenland
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Critical Metals CRML.O a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé un programme d'accélération de 30 millions de dollars pour le développement du projet de terres rares lourdes Tanbreez au Groenland.

Cette initiative intervient alors que les États-Unis redoublent d'efforts pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement nationales en terres rares et en minéraux critiques, dans un contexte de dépendance à l'égard de la Chine pour ces matériaux utilisés dans l'électronique, la défense et les technologies énergétiques propres.

Le programme concernant l'un des plus grands gisements de terres rares connus au monde fera progresser les programmes de forage, d'infrastructure, de conception technique et de métallurgie.

Il prévoit une première production de minerai au quatrième trimestre de 2028 ou au premier trimestre de 2029, l'exportation de concentré commençant au troisième trimestre de 2029.

L'année dernière, Reuters a rapporté que des fonctionnaires de l'administration Trump avaient discuté de la possibilité de prendre une participation dans la société .

Groenland
Environnement

Valeurs associées

CRML
8,9400 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank