Critical Metals approuve l'octroi de 30 millions de dollars pour le développement d'un projet de terres rares au Groenland

Critical Metals CRML.O a déclaré mardi que son conseil d'administration avait approuvé un programme d'accélération de 30 millions de dollars pour le développement du projet de terres rares lourdes Tanbreez au Groenland.

Cette initiative intervient alors que les États-Unis redoublent d'efforts pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement nationales en terres rares et en minéraux critiques, dans un contexte de dépendance à l'égard de la Chine pour ces matériaux utilisés dans l'électronique, la défense et les technologies énergétiques propres.

Le programme concernant l'un des plus grands gisements de terres rares connus au monde fera progresser les programmes de forage, d'infrastructure, de conception technique et de métallurgie.

Il prévoit une première production de minerai au quatrième trimestre de 2028 ou au premier trimestre de 2029, l'exportation de concentré commençant au troisième trimestre de 2029.

L'année dernière, Reuters a rapporté que des fonctionnaires de l'administration Trump avaient discuté de la possibilité de prendre une participation dans la société .