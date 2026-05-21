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Critical Metal en hausse après la conclusion d'un accord avec REalloys
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** Les actions de la société minière spécialisée dans les terres rares Critical Metals CRML.O ont progressé de 7,7 % pour atteindre 11,58 $ avant l'ouverture du marché

** La société signe un accord d'achat ferme d'une durée de 15 ans avec REalloys ALOY.O portant sur le concentré de terres rares issu de son projet Tanbreez au Groenland

** En vertu de cet accord, REalloys achètera 15 % de la production annuelle de concentré de terres rares issue du projet — l'un des plus grands gisements connus de terres rares lourdes au monde

** REalloys bénéficiera de droits prioritaires sur les concentrés contenant des teneurs plus élevées en éléments critiques de terres rares lourdes, le dysprosium et le terbium, ainsi que d’un droit de préemption sur les volumes supplémentaires

** Les livraisons seront effectuées depuis le port de Tanbreez, dans le sud du Groenland; les prix seront indexés sur les indices de référence internationaux des oxydes de terres rares

** À la clôture d'hier, CRML affichait une hausse de 54,90 % depuis le début de l'année

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REALLOYS
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