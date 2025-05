Criteo: le titre décroche en dépit de résultats 'record' information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - L'action Criteo chute de plus de 10% vendredi à la Bourse de New York bien que le spécialiste de la publicité en ligne ait dévoilé ce matin des résultats 'record' au titre de son premier trimestre.



Le groupe d'origine française, mais qui a choisi de coter sur le Nasdaq, a généré un chiffre d'affaires de 451 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 0,3% par rapport à la même période de l'année dernière (450 millions de dollars).



Criteo, qui se rémunère lors qu'un internaute clique sur l'une de ses bannières publicitaires, indique que la contribution ex-TAC, un indicateur-clé qui exclut les coûts d'acquisition du trafic, a augmenté de 4% pour atteindre 264 millions de dollars sur le trimestre.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté s'est quant à lui élevé à 92 millions de dollars, contre 71 millions de dollars un an plus tôt, soit une hausse de 30%.



Le bénéfice net ressort à 40 millions de dollars, soit une multiplication par quatre sur un an (neuf millions de dollars au premier trimestre 2024).



Au-delà de ces chiffres, ce sont surtout ses perspectives qui semblaient provoquer une certaine déception chez les investisseurs, en faisant apparaître à la fois un repli à venir de l'activité et de la rentabilité.



Pour le deuxième trimestre, Criteo dit viser une contribution ex-TAC de 272 à 278 millions de dollars, soit une évolution comprise entre -2% et 0% d'une année sur l'autre à taux de changes constants.



Son Ebitda ajusté devrait quant à lui s'établir entre 60 et 66 millions de dollars, en recul à la fois par rapport à l'an dernier (93 millions de dollars) et par rapport au premier trimestre.



Suite à cette publication, le titre décrochait de 10,2% vendredi matin dans les premiers échanges, pour revenir à ses planchers depuis plus d'un an atteints le mois dernier.





Valeurs associées CRITEO SP ADS 29,9600 USD NASDAQ -10,37%