Criteo dévisse dans le sillage de ses profits trimestriels
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 15:53
Le spécialiste du reciblage publicitaire sur Internet a vu ses revenus se tasser de 2%, à 541 MUSD, (-4% hors effets de changes) et sa contribution hors TAC (mesure utilisée comme un indicateur de marge brute) diminuer de 1%, à 330 MUSD, (-4% hors effets de changes).
Si la contribution hors TAC de l'activité performance media a augmenté de 5%, celle de l'activité retail media a chuté de 17%, reflétant l'impact temporaire des changements de champ d'action précédemment communiqués avec deux clients.
"Nous avons généré de solides marges et des flux de trésorerie vigoureux en 2025, démontrant la solidité de notre modèle opérationnel", affirme pourtant sa CFO Sarah Glickman, soulignant aussi le maintien d'un bilan solide.
Pour son 1er trimestre 2026, la direction de Criteo anticipe un EBITDA ajusté compris entre 50 et 55 MUSD, ainsi qu'une contribution hors TAC entre 245 et 250 MUSD, impliquant une baisse de 9 à 11% sur un an à taux de changes constants.
Valeurs associées
|17,0900 USD
|NASDAQ
|-12,31%
