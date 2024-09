Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Crit: repli du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le Groupe Crit publie un résultat net de 26,4 millions d'euros au titre du premier semestre 2024, contre 29,9 millions sur la même période en 2023, et un EBITDA à peu près stable à 56,3 millions, soit une marge en retrait de 50 points de base à 4,0%.



Le chiffre d'affaires s'est accru de 12,7% à 1,39 milliard d'euros, grâce à un impact périmètre de 12,2%. A périmètre et change constants, Crit affiche une activité stable avec un recul de 2% dans le travail temporaire et une hausse de 11,5% du pôle multiservices.



'Malgré la prudence imposée par le contexte de marché', le groupe déclare 'rester confiant dans ses perspectives de développement avec en ligne de mire le cap des trois milliards d'euros de chiffre d'affaires dès cette année'.





