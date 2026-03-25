Crit en repli dans le sillage de ses bénéfices annuels
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 09:27
Le chiffre d'affaires ressort à 3 372 MEUR, en croissance de 7,9% grâce à un impact périmètre de 8,4% lié à l'intégration en Italie d'Openjobmetis. En croissance organique CJO (corrigée des jours ouvrés), le chiffre d'affaires est stable par rapport à 2024.
La division travail temporaire (86,7% de l'activité totale) affiche un chiffre d'affaires de 2 924,3 MEUR, en hausse de 8,6% (stable en organique), et la division aéroportuaire (13,7% de l'activité totale) réalise un chiffre d'affaires de 462,7 MEUR, en hausse de 4%.
Au titre de l'exercice écoulé, il sera proposé à l'assemblée générale des actionnaires du 5 juin prochain le versement d'un dividende de 1,50 EUR par action, avec un paiement le 6 juillet 2026.
Malgré la prudence imposée par la situation géopolitique, Crit aborde 2026 avec confiance, notant que l'amélioration de la demande sur les marchés du travail temporaire en Europe comme aux Etats-Unis se confirme, et que la visibilité reste bonne dans l'aéronautique.
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