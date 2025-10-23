 Aller au contenu principal
Crit dans le vert sur un CA trimestriel résilient
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 16:30

Crit gagne plus de 2% au lendemain de l'annonce d'un chiffre d'affaires pratiquement stable (-0,6% en organique) à 868 millions d'euros au troisième trimestre 2025, 'témoignant de la résilience de l'activité face à des conditions de marché toujours contrastées'.

Dans le travail temporaire (86,1% de l'activité totale), le chiffre d'affaires s'est inscrit en léger recul de 0,9% en organique, avec une résilience de l'activité en France (-4,5%) et une nette amélioration des performances à l'international (+3,4%).

Les activités aéroportuaires (14,4% de l'activité totale) ont réalisé quant à elles une croissance organique de 1,7%, avec une activité pratiquement stable en France (-1,2%) et soutenues à l'international, notamment au Royaume-Uni (+7,2%).

Au regard du trimestre écoulé, Crit se dit 'pleinement confiant dans sa capacité à profiter de la reprise progressive de la demande grâce à la diversité de son offre, la mobilisation de son réseau et le renforcement de ses positions internationales'.

Valeurs associées

CRIT
61,8000 EUR Euronext Paris +2,32%
