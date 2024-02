Crit confirme son intention d’acquérir OpenjobMetis à l’issue des « Due Diligences »

Conformément aux accords signés le 21 décembre 2023, Groupe Crit (FR0000036675 – CEN) et ses conseils ont procédé aux exercices de « Due Diligence » prévus dans les accords. Ces investigations ont pris fin comme prévu fin janvier 2024 et Groupe Crit a confirmé à Omniafin S.p.A, M.T.I. Investimenti S.r.l. et aux actionnaires de Plavisgas S.r.l la levée de la condition suspensive relative à la « Due Diligence » et le prix de Euro 16,5 par action, prévu pour l’achat des actions Openjobsmetis S.p.A. (les « Titres »), en informant en même temps Openjobmetis