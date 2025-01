CRIT : Chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2024 : 855,8 M€ (+32,3%)

Paris (France) 29 janvier 2025, 17h45 - Groupe CRIT (FR0000036675 – CEN), acteur majeur du travail temporaire et de l’assistance aéroportuaire en France et à l’international, annonce son chiffre d’affaires réalisé sur le 4ème trimestre de l’exercice 2024 (1er octobre – 31 décembre 2024).

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe sur le quatrième trimestre 2024 s’établit à 855,8 M€ (1) en hausse de 32,3% en données consolidées par rapport à la même période de l’exercice précédent (647,0 M€). Cette progression intègre un impact périmètre de 32,2% lié à l’intégration d’OPENJOBMETIS, société de droit italien consolidée depuis mai 2024. A périmètre et change constants, la croissance organique du Groupe ressort à -0,4 % sur ce même trimestre et à +0,9% sur l’ensemble de l’exercice. Ces niveaux d’activité, particulièrement satisfaisants, témoignent une fois encore, de l’agilité du Groupe face à des conditions de marché toujours contrastées.



En France, le chiffre d’affaires du trimestre atteint 474,9 M€, en hausse de 1,3% par rapport au même trimestre de l’exercice 2023.



A l’international, l’activité bénéficie pleinement de l’intégration d’OPENJOBMETIS. Elle a ainsi plus que doublé sur le dernier trimestre d’activité 2024 par rapport à la même période de 2023, et représente désormais près de 45% du chiffre d’affaires total du Groupe.