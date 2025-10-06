Crise politique : "Notre approche est de privilégier la diversification" (Milleis Banque Privée)

(AOF) - "Dans ce contexte politique lié à la démission de Sébastien Lecornu, les actions françaises sont impactées. L’impact est différent selon les secteurs : les valeurs plus domestiques liées à la banque, l’assurance, la construction, les services aux collectivités, les biens d’équipement liés à la commande publique et l’immobilier sont plus affectées que les valeurs davantage exposées à l’international comme la consommation courante ou la pharmacie", développe Milleis Banque Privée.
"Face au regain de volatilité sur les actions françaises, notre approche est d'apporter de la diversification sectorielle au sein du marché français et géographique au travers des actions internationales. Cette volatilité va être aussi source de nouvelles opportunités", poursuit la banque privée.
Avant d'ajouter : "Notre approche est dans ce contexte de privilégier la diversification entre les classes d'actifs cotés et non cotés et la diversification sectorielle et géographique au sein de chacune de ces classes d'actifs.
