Crise politique : le CAC 40 flanche, valeurs financières en tête

(AOF) - Déjà en forte baisse hier, l'indice CAC 40 perd ce matin 1,98% à 7687,62 points, assommé par la crise politique française. François Bayrou, a déclaré hier qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et sa chute paraît désormais quasi-certaine. S'exprimant au micro de France Inter, le ministre de l'Economie, Éric Lombard, a déclaré qu'il existait " un risque que le FMI intervienne ". Ces développements en France entraînent un nouvel écartement augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique.

Le rendement du 10 ans allemand recule de 3,3 points de base à 2,732% tandis que son équivalent français progresse de 1,2 points de base à 3,507 %. Il a atteint ce matin 3,534%.

Les groupes financiers (Axa, BNP Paribas, Société Générale...) très sensibles aux évolutions du spread franco-allemand, chutent après avoir déjà nettement reculé lundi.

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il démettrait Lisa Cook de ses fonctions au sein de la Fed. Celle-ci a refusé de se soumettre à ses exigences.