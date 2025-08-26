 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 682,37
-2,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Crise politique : le CAC 40 flanche, valeurs financières en tête
information fournie par AOF 26/08/2025 à 09:59

(AOF) - Déjà en forte baisse hier, l'indice CAC 40 perd ce matin 1,98% à 7687,62 points, assommé par la crise politique française. François Bayrou, a déclaré hier qu'il solliciterait un vote de confiance le 8 septembre et sa chute paraît désormais quasi-certaine. S'exprimant au micro de France Inter, le ministre de l'Economie, Éric Lombard, a déclaré qu'il existait " un risque que le FMI intervienne ". Ces développements en France entraînent un nouvel écartement augmentation du spread entre la France et l’Allemagne, une mesure du risque politique.

Le rendement du 10 ans allemand recule de 3,3 points de base à 2,732% tandis que son équivalent français progresse de 1,2 points de base à 3,507 %. Il a atteint ce matin 3,534%.

Les groupes financiers (Axa, BNP Paribas, Société Générale...) très sensibles aux évolutions du spread franco-allemand, chutent après avoir déjà nettement reculé lundi.

Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé qu'il démettrait Lisa Cook de ses fonctions au sein de la Fed. Celle-ci a refusé de se soumettre à ses exigences.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

2 commentaires

  • 10:29

    "Il y en à un qui tire les ficelles, l'homme par qui la stabilité du pays est contestée de plus en plus ( avis favorable; - de 20%!) mais inflexible et comme si de rien n'était..Tant qu'il sera là, le pays n'ira pas bien (inflation, taxes, tva, impôts déremboursements, jours de congé, puis surtout, les travailleurs , les précaires , retraités et j'en passe et des meilleurs...!!!!" "Indignez vous..!"

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank