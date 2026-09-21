Crise automobile: des milliers de salariés mobilisés en Allemagne

Christiane Benner, présidente de IG Metall, devant les manifestants opposés aux suppresions d'emploi dans le secteur automobile allemand, Hanovre, le 21 septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )

Des dizaines de milliers de salariés de l'industrie automobile allemande, confrontée à une profonde crise, se mobilisent lundi à travers le pays à l'appel du syndicat IG Metall pour défendre les emplois et les sites de production.

Le syndicat s'attend à plus de 100.000 participants à quelque 200 rassemblements, alors que le secteur est confronté à une demande atone, à une progression plus lente qu'espéré des ventes de voitures électriques et à la concurrence féroce des constructeurs chinois.

La mobilisation concerne les salariés de Volkswagen, qui a fortement abaissé vendredi ses prévisions pour 2026, mais aussi ceux de Mercedes-Benz, de BMW et des équipementiers, également frappés par la crise.

Elle intervient aussi au lendemain de deux revers électoraux majeurs pour le camp conservateur du chancelier Friedrich Merz, battu dimanche par le parti d'extrême droite AfD dans le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et par le parti de gauche radicale Die Linke à Berlin.

Ces résultats fragilisent davantage la position du chef du gouvernement et l'obligent à accélérer les réformes face aux difficultés économiques du pays.

Dans un communiqué, IG Metall réclame des responsables politiques "une meilleure protection contre la concurrence déloyale en provenance de Chine" et "une politique de subventions de l’UE plus efficace", de même que de réduire les coûts de l’énergie.

Wolfgang Schroeder, politologue à l'Université de Kassel et spécialiste des relations sociales, a estimé auprès de l'AFP que ces manifestations témoignaient d'une véritable inquiétude quant à l'avenir du secteur.

Des manifestants devant une usine de Volkswagen, Hanovre, le 21 septembre 2026 ( AFP / Ronny HARTMANN )

"Une mobilisation nationale qui n'est liée ni à des négociations salariales ni à des conflits spécifiques dans une entreprise, mais à tout un secteur et à ses problèmes, c'est plutôt nouveau", a-t-il déclaré.

La présidente du syndicat, Christiane Benner, a insisté sur l'importance du conflit en cours chez le géant Volkswagen, où un accord historique a été trouvé début septembre pour supprimer jusqu'à 100.000 emplois d'ici 2030, soit 50.000 de plus que prévu jusqu'alors.

"VW doit enfin redevenir à la hauteur de sa responsabilité d’employeur social. Le changement ne peut se faire qu’avec le personnel, pas contre lui", a-t-elle plaidé.

La crise chez le constructeur l'a contraint à revoir drastiquement à la baisse sa prévision de rentabilité pour 2026, tablant désormais sur une marge opérationnelle pouvant atteindre 1%, contre 4 à 5,5% auparavant, en raison notamment de difficultés sur le marché chinois et d'importants coûts de restructuration.

Ses concurrents Mercedes-Benz et BMW sont eux aussi engagés dans des programmes d'économies et de réduction de leurs effectifs, sur fonds de pression croissante pour abaisser leurs coûts de production face à la concurrence chinoise.