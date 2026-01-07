Crinetics Pharma grimpe après une vente d'actions de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Les actions de Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O sont en hausse de 2,3 % avant bourse à 47 $ après un prix de suivi de 350 millions de dollars

** La société basée à San Diego, Californie, a vendu mardi en fin de journée () 7,62 millions d'actions à 45,95 $

** Les actions de CRNX ont clôturé en baisse de 4,6 % à 45,95 $ mardi après que la société ait annoncé une offre () pour financer les activités commerciales liées à Palsonify, la R&D de ses produits candidats, entre autres utilisations ** La société a annoncé lundi matin plus de 5 millions de dollars de recettes nettes au quatrième trimestre provenant du lancement récent de Palsonify, son médicament approuvé par la FDA américaine pour le traitement de l'acromégalie

** Leerink, JP Morgan, Evercore, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à mardi, les actions ont augmenté de ~56% au cours des six derniers mois. Elles ont perdu 9% en 2025

** 14 des 16 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien"; le PT médian de 80 $ implique une hausse de ~74% par rapport à la dernière clôture, selon les données de LSEG