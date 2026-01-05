 Aller au contenu principal
Crinetics grimpe en flèche après avoir déclaré plus de 5 millions de dollars de recettes nettes de produits au quatrième trimestre grâce à un médicament récemment lancé
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de Crinetics Pharmaceuticals

CRNX.O ont augmenté de 19,8 % à 56,01 $ avant la mise sur le marché après avoir déclaré plus de 5 millions de dollars en revenus nets de produits préliminaires du 4e trimestre 2025 provenant du lancement récent de Palsonify

** Palsonify a été approuvé en septembre 2025 pour le traitement de l'acromégalie, avec des ventes initiales importantes et une large adoption par les médecins

** La société rapporte également une étude de phase 2 positive sur l'atumelnant, un médicament oral expérimental visant à traiter des troubles hormonaux rares en bloquant un récepteur hormonal afin d'équilibrer les niveaux d'hormones

** Le directeur général Scott Struthers souligne la large base de prescripteurs, la couverture favorable des payeurs et plus de 200 formulaires d'inscription au cours des trois premiers mois suivant l'approbation

** L'action CRNX a augmenté de 0,39 % cette année après avoir chuté de 9 % en 2025

Valeurs associées

CRINETICS PHARMA
51,5500 USD NASDAQ +10,31%
Fermer

