CRH va acquérir Arcosa dans le cadre d'une opération évaluée à 8,5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur de matériaux de construction CRH CRH.N a annoncé lundi qu'il allait acquérir Arcosa ACA.N dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire évaluant la société à environ 8,5 milliards de dollars.
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