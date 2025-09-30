CRH entouré pour ses objectifs à d'ici à 2030
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 13:30
Pour la période 2026-2030, il vise ainsi une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires entre 7 et 9%, une marge d'EBITDA ajusté entre 22 et 24% d'ici 2030, ainsi qu'une conversion annuelle moyenne des flux de trésorerie disponibles ajustés de plus de 100%.
CRH confirme en outre ses prévisions financières pour l'exercice 2025, y compris un EBITDA ajusté de 7,5 à 7,7 milliards de dollars.
'Avec une capacité financière de 40 MdsUSD au cours des cinq prochaines années, notre stratégie supérieure, rendue possible par notre envergure inégalée et notre portefeuille connecté, nous permet de saisir des occasions de croissance inégalées', affirme son CEO Jim Mintern.
Valeurs associées
|114,590 USD
|NYSE
|+0,80%
A lire aussi
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Jefferies relève l'objectif de prix de l'entreprise de services publics ... Lire la suite
-
L’or s’envole et affole les compteurs : en hausse de 45 % depuis janvier, au-delà des 3800 dollars l’once, et déjà en route vers les 4000 dollars. Une ascension spectaculaire qui interroge : bulle spéculative ou reflet d’un monde en tension ? Taux américains, incertitudes ... Lire la suite
-
L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a augmenté à 2,4% sur un an en septembre, plus que prévu, montrent les données préliminaires publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient ... Lire la suite
-
Le bilan du typhon Bualoi est désormais de 26 morts et plusieurs dizaines de personnes disparues au Vietnam où il est resté une douzaine d'heures sur les terres, causant de lourds dégâts et des inondations qui ont paralysé une grande partie de la capitale Hanoï. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer