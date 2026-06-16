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CRH a nommé Tony Will à son conseil d'administration
information fournie par Zonebourse 16/06/2026 à 16:37

CRH, leader mondial des matériaux de construction, a annoncé la nomination de Tony Will à son conseil d'administration, à compter du 1er juillet 2026.

Tony Will a été président-directeur général et membre du conseil d'administration de CF Industries, fabricant mondial de produits à base d'hydrogène et d'azote, de 2014 à 2026.

Il a rejoint CF Industries en 2007, où il a occupé divers postes de direction dans les domaines du développement, de la production et de la distribution.

Avant de rejoindre CF Industries, Tony Will était associé chez Accenture LLP, une entreprise internationale de conseil en management, de services technologiques et d'externalisation.

Il a auparavant occupé des postes chez Sears, Roebuck and Company, Fort James Corporation, Boston Consulting Group et Motorola.

Tony Will est actuellement administrateur d'Union Pacific Corporation et a précédemment siégé au conseil d'administration d'Olin Corporation, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026.

" Tony apporte une vaste expérience de leadership, une solide expérience en matière de mise en oeuvre stratégique et une expertise pointue en gestion opérationnelle. Son expérience à la tête d'une grande entreprise industrielle et sa capacité à stimuler la croissance sur des marchés porteurs à forte valeur ajoutée seront des atouts précieux pour CRH." a déclaré Richie Boucher, président du conseil d'administration de CRH.

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