Crescent Energy recule après une levée de fonds de 1 milliard de dollars destinée à l'acquisition de Devon

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9 octobre - ** Les actions de Crescent Energy CRGY.N ont reculé de 1% à 12,88 dollars en pré-ouverture vendredi, après la fixation du prix d’une émission complémentaire de 1 milliard de dollars liée à une opération de fusion-acquisition

** Le producteur de schiste basé à Houston, au Texas, a annoncé jeudi en fin de journée la mise à prix de 80 millions d'actions au prix de 12,50 dollars, soit une décote de 3,9% par rapport à leur dernier cours de clôture

** CRGY utilisera le produit net de l’émission pour financer l’acquisition , d’un montant de 4,2 milliards de dollars, des actifs pétroliers et gaziers d'Eagle Ford de Devon Energy

DVN.N

** Une filiale de KKR KKR.N , qui détient environ 7,9% du capital de CRGY, achètera 40 millions d’actions de l’offre

** JP Morgan, KKR Capital Markets, Raymond James, Evercore et Wells Fargo Securities dirigent l’opération

** Avec environ 330,4 millions d'actions en circulation, CRGY affiche une capitalisation boursière de 4,3 milliards de dollars

** Le titre a clôturé en baisse de 3,4% jeudi, ramenant son gain depuis le début de l’année à 55%

** Sur 16 analystes, 13 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", 2 la note "conserver" et 1 recommande la "vente"; l'objectif de cours médian est de 18,50 dollars, selon LSEG

** L'action DVN recule de 1,4% à 48,22 dollars avant l'ouverture. Elle avait progressé de 2,2% jeudi, portant sa hausse depuis le début de l'année 2026 à environ 34%