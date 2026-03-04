Crescent Energy chute après que la vente d'obligations convertibles a été portée à 600 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
4 mars -
** Les actions du producteur de pétrole et de gaz Crescent Energy CRGY.N ont baissé de 2,6 % à 10,95 $ avant la cloche suite à une augmentation de capital supérieure à celle prévue
** CRGY, basé à Houston, Texas, a annoncé tard mardi () le prix d'une offre privée d'obligations convertibles à 5 ans à 2,75 % d'un montant de 600 millions de dollars
** Le prix de conversion initial a été fixé à 14,89 $, soit 32,5 % de plus que la dernière clôture de l'action à 11,24 $
* () * Les actions de CRGY ont terminé en baisse de 6,4 % mardi après que la société ait lancé, lundi soir, une opération de 400 millions de dollars pour racheter toutes ses obligations 9,25 % à échéance 2028
** La société a l'intention d'utiliser environ 49 millions de dollars pour payer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 22,48 $ est le double de la dernière vente de l'action le mardi
** Jusqu'à mardi, l'action a progressé de 34% depuis le début de l'année après une chute de 43% en 2025
** La note moyenne de 14 analystes est "buy"; PT médian $13 - LSEG
